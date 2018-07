'É melhor enfrentar o Brasil já classificado' Paulista de São Bernardo do Campo, o meio-campista Deco estreou com a "camisola"" da seleção portuguesa em 2003. Foi num amistoso contra o Brasil, na cidade do Porto ? era ídolo justamente do Porto ?, e fez o gol da vitória do time da casa por 2 a 1. Mais de 70 jogos depois, prepara seu adeus à "equipa encarnada"". Será na Copa da África. Aos 32 anos, Deco entende ser o momento de se dedicar mais à família, aos filhos. Planeja sair de cena na seleção em grande estilo. "Meu objetivo é, na Copa, fazer melhor do que fiz até agora. Quero ter uma despedida marcante"", disse o jogador do Chelsea ao Estado, confiante que Portugal vai longe no Mundial, como em 2006.