É melhor Peluso votar em parte do mensalão do que em nada, diz Gurgel

Peluso se aposentará compulsoriamente em 3 de setembro, por completar 70 anos, e não deverá participar da votação de diversas questões da ação penal, já que a leitura dos votos está sendo feita por itens da denúncia, sete no total.

Até agora o ministro relator, Joaquim Barbosa, fez a leitura de apenas um tópico. Depois dele, falará o revisor, Ricardo Lewandowski, e só então os demais ministros se manifestarão.

"Eu acho que o ideal seria que o ministro Peluso pudesse votar em tudo. Mas se isso for impossível, é melhor que ele vote em alguma coisa do que não vote em nada", disse Gurgel a jornalistas.

Barbosa iniciou a leitura do voto abordando o item relativo a desvios de recursos públicos por meio de contratos firmados entre a Câmara dos Deputados e o Banco do Brasil com as agências de publicidade de Marcos Valério, apontado pela denúncia do Ministério Público Federal (MPF) como principal operador do suposto esquema.

Na sessão de quarta-feira, Lewandowski deverá ler seu voto sobre a questão. Não há limite para apresentação das considerações, mas a expectativa é que ele use duas sessões para o caso, assim como fez o relator.

Como as sessões ocorrem apenas às segundas, quartas e quintas, Peluso deverá se ausentar de diversas votações, incluindo sobre a acusação de formação de quadrilha, que trata do suposto núcleo político do alegado esquema, a última a ser realizada no julgamento.

(Por Hugo Bachega)