É natural ceticismo na Rio+20, diz diretor da ONU

"Dado o estado das negociações, o risco de não atingirmos acordos significativos que mudem as coisas de verdade é real. Mas muitas conferências dão certo só no último minuto", disse Steiner depois de um plantio simbólico de árvores no Green Nation Fest, na Quinta da Boa Vista, evento paralelo à Rio+20.

Ele se referia ao fim das negociações em Nova York nas quais deveria ter sido traçada a lista de objetivos para a Rio+20. A rodada foi encerrada na sede da ONU no fim de semana sem uma definição e agora os temas específicos só serão definidos em conversas já no Rio.

A modelo Gisele Bündchen também plantou uma árvore. Ela é embaixadora da boa vontade da ONU e participou de um encontro com crianças de escolas públicas, com Steiner e com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. "A coisa mais importante que a gente pode fazer é educar as pessoas e conscientizar a todos do que está acontecendo no meio ambiente", disse Gisele.