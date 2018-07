É noossa, meu! O Divirta-se tem um desafio para você: encontrar alguém que, depois de uma tarde pela Mooca, venha falar mal dela. E, como não somos do tipinho que faz provocações baratas, aproveitamos que o italianíssimo bairro da zona leste completa 457 anos amanhã (17) para montar um roteirão com o melhor do melhor.