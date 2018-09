É possível gostar de buraco

Cair em um buraco diminui o tempo de vida do carro e aumenta o estresse do motorista. Imagine minha surpresa ao descobrir uma tecnologia que pode me levar a amar os buracos sem me tornar um masoquista. Quando ela estiver em nossos carros, ficaremos felizes ao cair em um buraco, pois estaremos economizando combustível e carregando nossas baterias. É isso que promete um novo tipo de amortecedor, capaz de gerar energia elétrica cada vez que o carro cai em um buraco.

Tudo começou com estudantes do Massachusetts Institute of Technology (MIT) mapeando o destino da energia produzida pelo motor dos automóveis. Grande parte é usada para fazer o carro andar, transformando-se em energia cinética. Uma parte significativa carrega a bateria e faz funcionar o ar condicionado. Mas parte é perdida quando o carro breca ou passa em um buraco.

No caso das brecadas, a energia cinética é transformada em calor pelo atrito das pastilhas com o disco de freio. Quando o carro cai em um buraco, parte da energia cinética é usada para levantar a roda, retirando a coitada do buraco. Essa energia é perdida nos amortecedores, na forma de calor. Os amortecedores têm a função de restringir a oscilação das molas iniciada pela queda da roda no buraco. Os estudantes descobriram que entre 1% e 6% da energia gerada pela queima da gasolina no motor acabava dissipada na forma de calor nos amortecedores e foram atrás de uma tecnologia que evitasse essa perda.

Durante as freadas, para evitar que a energia cinética se transforme em calor, muitas locomotivas, e agora alguns carros híbridos, usam um gerador elétrico como parte do sistema de freio. Quando o motorista deseja diminuir a velocidade, o eixo da roda é conectado a um gerador elétrico. A energia cinética do carro faz girar o gerador, produzindo energia elétrica e diminuindo a velocidade. Essa energia é estocada em baterias para ser utilizada mais tarde.

O resultado final é que parte da energia deixa de ser perdida na forma de calor, podendo ser reaproveitada. O que os cientistas do MIT desenvolveram é um amortecedor que utiliza o mesmo princípio.

Os amortecedores tradicionais são parecidos com uma seringa. A diferença é que tanto o orifício onde encaixamos a agulha quanto o buraco por onde podemos retirar o êmbolo são lacrados. O resultado é que é muito difícil mover o êmbolo, pois, se ele sobe, aumenta a pressão na cavidade superior e diminui a pressão na cavidade inferior.

No caso do novo amortecedor, as duas cavidades estão cheias de líquido e o êmbolo só se move porque existem pequenos orifícios no êmbolo que deixam o líquido passar de uma cavidade a outra. A resistência do líquido ao passar entre as duas cavidades dificulta o movimento e dissipa a energia cinética do sobe e desce da mola.

Nesse amortecedor, o líquido, ao passar de uma cavidade para outra, faz girar um gerador elétrico, semelhante a uma minúscula usina hidrelétrica construída no interior da peça. Um fio que sai do amortecedor leva essa energia para o sistema elétrico do carro. O resultado é que a energia cinética dissipada nos amortecedores tradicionais agora é capturada e reutilizada.

Os primeiros testes em uma frota de caminhões demonstraram que esses amortecedores resultam em uma economia de até 5% no gasto de combustível. Isso, nas lisas estradas dos Estados Unidos.

É fácil imaginar um futuro não muito distante no qual, ao cair em um buraco, o motorista fique feliz, consciente de que acabou de economizar um pouco de combustível. Meu medo é que o Ministério dos Transportes, ao saber desse novo desenvolvimento tecnológico, abandone de vez a manutenção das esburacadas estradas brasileiras e inicie uma campanha publicitária defendendo os buracos como uma forma de economizar combustível. Seria o início da era dos buracos ambientalmente corretos.

BIÓLOGO

