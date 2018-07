É possível que co-piloto do avião da Germanwings tivesse descolamento de retina, diz jornal

O jornal Bild am Sonntag também relatou que o comandante do Airbus da Germanwings gritou: "abra a maldita porta!" para o co-piloto, enquanto tentava entrar de volta no cockpit, que estava trancado, antes do avião cair na terça-feira, matando as 150 pessoas que estavam no avião.

Outro jornal alemão, o Welt am Sonntag, citou um investigador sênior como tendo dito que o co-piloto, de 27 anos, Andreas Lubitz, "era tratado por vários neurologistas e psiquiatras", acrescentando que diversos medicamentos foram encontrados no seu apartamento, na cidade alemã de Dusseldorf.

A polícia também descobriu anotações pessoais que mostravam que Lubitz sofria de "graves sintomas de estresse excessivo", acrescentou o jornal.

A Lufthansa, empresa controladora da companhia aérea de baixo custo, não tinha conhecimento que Lubitz estivesse sofrendo de qualquer doença psicossomática ou física. "Não temos nenhuma informação sobre isso", disse um porta-voz da Lufthansa.

Um porta-voz da promotoria de Dusseldorf se recusou a comentar no domingo sobre os vários relatos da imprensa, acrescentando que não haveria nenhum anúncio oficial antes de segunda-feira.

O jornal de grande circulação Bild am Sonntag informou que os investigadores encontraram provas de que Lubitz temia perder a visão, aparentemente, devido a um descolamento de retina.

Entretanto, não ficou claro se isso foi devido a um problema orgânico, ou à uma doença psicossomática, quando problemas físicos são causados ou agravados por fatores psicológicos, como o estresse, por exemplo.