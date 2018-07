É preciso fazer o que foi acordado, diz secretário

Em entrevista concedida ao lado do prefeito Eduardo Paes (PMDB), o chinês disse que a atual crise econômica e financeira torna o encontro "mais importante". A expectativa da ONU é que duas centenas de chefes de Estado participem da conferência no Rio. "Todos sabemos o que ocorre nos EUA e na Europa. A crise se origina nesses países, mas as vítimas não estão só lá. Ela tem efeito muito maior em países mais vulneráveis", disse Zukang.

Segundo ele, a solução é "aceitar" o desenvolvimento sustentável. "Trata-se de uma oportunidade para se chegar a um objetivo", acrescentou o secretário-geral, que citou três palavras para definir o desafio que, segundo ele, o mundo terá de encarar daqui a sete meses: integração, implementação e coerência. "Nos últimos 20 anos, tivemos um desenvolvimento econômico relativamente rápido. Isso é bom, mas tem custos. A lacuna entre ricos e pobres e a destruição do meio ambiente são crescentes", avaliou.

"Precisamos achar maneiras de integrar desenvolvimento econômico, social e proteção ambiental para colocar em prática o que os líderes concordaram 20 anos atrás."

Zukang defendeu a escolha de um dos temas prioritários que serão abordados, a "economia verde no contexto da sustentabilidade e da erradicação da pobreza", mas disse entender a preocupação de que a chamada "economia verde" possa ser usada "como desculpa para protecionismo comercial". "Por isso, frisei no discurso que não é protecionismo, mas um instrumento para colocar em prática o desenvolvimento sustentável. Acredito no potencial da geração de empregos verdes", acrescentou.

Paes voltou a prometer o fechamento do lixão de Gramacho, adiado várias vezes, até a realização da Rio+20. "Seria uma vergonha", disse. Ele também criticou a Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), em operação há mais de um ano na zona oeste. "Não dou mais alvará nenhum para a CSA."

A prefeitura tem uma meta para redução das emissões de gases de efeito estufa em 2012 que não inclui a siderúrgica. Durante o encontro, a ONU lançou um site em português sobre a conferência de 2012: http://www.rio20.Info.