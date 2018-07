É propício mudar os planos

Enquanto isso, aqui na Terra é propício mudar todos os planos quando a voz da intuição, com a ajuda das circunstâncias, indicar essa tendência. Em geral, a persistência seria o conselho sensato que se daria perante as adversidades que aparecem no caminho de quem deseja realizar algum objetivo em particular. Porém, o bom senso não se aplicaria a este momento, pois a mesma persistência que seria útil em outros tempos, no atual provocaria danos e prejuízos. Agora é propício mudar tudo, mas de novo, isso se a voz da intuição se manifestar. É fácil ouvir a intuição, é só valorizar a afirmação inicial perante um obstáculo, a primeira opinião que a mente emite antes de entrar no labirinto de espelhos enfrentados que é o raciocínio lógico.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Antes de qualquer outra coisa, acalme sua própria mente, porque o excesso de ideias só pode resultar em confusão. Muitas dessas ideias acenam sedutoramente com a perspectiva de ser soluções definitivas, mas ainda não são.

TOURO 21-4 a 20-5

As discordâncias acontecem para que todas as pessoas envolvidas desistam de seus métodos tradicionais e particu-lares, passando a encontrar, todas juntas, inovações que façam tudo andar por um caminho mais criativo.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Antes de oferecer conselhos, medite sobre as palavras

e orientações que você daria. Melhor fazer isso para não se tornar responsável, depois, por eventuais erros ou danos que acontecerem, não lhe parece?

CÂNCER 21-6 a 21-7

Sobram ideias, mas falta espírito prático para realizá-las. Quando a alma experimenta esse desequilíbrio, corre-se

o risco de sofrer congestão mental, por excesso de ideias, mas nenhum canal eficiente de experimentação.

LEÃO 22-7 a 22-8

A necessidade de experimentar algo diferente pode até ser urgente, mas o desejo não é condizente com o que as circunstâncias oferecem. Por isso, é aconselhável não precipitar-se na direção de mudanças ainda imaturas.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Considere a ansiedade sua única verdadeira inimiga, porque ela lhe sopra conselhos insidiosos. A ansiedade é ambiciosa, porque pretende ser maior que o tempo, que faz amadurecer planos e objetivos com sabedoria.

LIBRA 23-9 a 22-10

Muitas pessoas opinando sobre o mesmo assunto é garantia de desorientação. Melhor você pedir opinião só a quem tiver sabedoria. Se por acaso essa pessoa não existir, então melhor será não pedir a opinião de ninguém.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Para você satisfazer seus desejos será necessário ex-perimentar vias pouco comuns, porque os canais consagrados estão todos tomados pelos hábitos e, por isso, diminuíram sua margem de manobra.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Fazer muita coisa ao mesmo tempo é quase sinônimo de não fazer nada bem. Porém, há casos excepcionais em que isso resulta num panorama produtivo e criativo ao mesmo tempo. Esses casos são raros, mas acontecem.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Conversar de assuntos íntimos é uma necessidade, mas também um perigo, porque nem as pessoas mais confiáveis são garantia de que, depois, não haja vazamento de informações. Este é um dilema de difícil resolução.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Por enquanto, tudo é mera possibilidade, porque nada concreto aconteceu nem vai acontecer imediatamente. Por isso, é aconselhável não precipitar-se, mas continuar preservando o que já se encontra em andamento.

PEIXES 20-2 a 20-3

Desejos que se contradizem entre si habitam a mesma alma. Desse jeito não haverá como andar pelo caminho sem desorientar-se! Por isso, o mais importante, agora, será escolher qual de todos os desejos privilegiar.