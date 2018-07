É rum, hein!

Como se não bastasse, Lula aproveitou o constrangimento da morte do preso político Orlando Zapata Tamoyo bem no dia de sua chegada à Ilha para lançar o programa Greve de Fome Zero, condenando tal prática, independentemente da motivação do jejum. Outra coisa estranha na viagem foi o presidente dizer à saída de um encontro com Fidel que ele está com a cabeça ótima. Fala sério!

GUERRA FRIA

Desta vez, a Adidas deu o troco na Nike! Chegou antes a Havana para vestir Fidel Castro com o agasalho da concorrente para o encontro com Lula! Aos olhos do consumi-

dor, o garoto-propaganda trocou de marca!

IDEOLOGIA

"Greve de fome não pode ser levada muito a sério, especialmente por quem a faz!"

Lula, que defende o direito a três refeições por dia para todo mundo

Embaixo dos caracóis

Não convide as jornalistas Miriam Leitão e Kátia Maranhão para o mesmo telejornal da Globo. As duas andam disputando a tapa os melhores cabeleireiros da emissora.

Boa causa

De Ciro Gomes, explicando por que talvez desista da Presidência da República: "Se é para contrariar o Mercadante, diga ao povo que existe, sim, a possibilidade de minha candidatura ao governo de São Paulo!"

Foi mal!

Os bandidos que arrombaram o carro de Raimundo Fagner em Fortaleza não imaginavam,

decerto, que iriam roubar vídeos raros do cantor nos anos 1970. Ou teriam escolhido outro automóvel para tungar, caramba!

Aquilo doce

A imagem de Jesus que chora mel em Sapopemba, zona leste, pode revelar segredo do namorado da Madonna com as mulheres. Ou não!

Essa não!

Uma coisa é certa: José Dirceu não é o serial killer de Belo Horizonte. O clima é de alívio no Palácio do Planalto!

Companheirão

Serra pediu a Alckmin que não o deixe mais sozinho com Kassab em público. Afinal, amigo é pra essas coisas, né?

Ô, raça!

O meio artístico carioca está dividido: discute-se nas coxias se stand-up é teatro ou o quê? Isso quer dizer o seguinte: nada, rigorosamente nada! Relaxa, vai!