E se chover? Em casa, mas sem TV Nos tempos em que o smartphone nem sonhava em existir, João Manduca trabalhava de alfaiate em Caramujo, uma pequena cidade. Simpático, ele ia ao baile e cultivava duas riquezas: uma horta e seus netos. Até que um dia, ele partiu. O livro A Horta do Vovô Manduca, que será lançado amanhã (23), foi escrito por Débora, que não cansava de ouvir "Eeeee netaiada bonita do vô!". 'A Horta do Vovô Manduca', de Débora Rubin, com ilustrações de Fabiana Salomão. Ed. Lafonte Júnior. R$ 29,80. Lançamento: Livraria da Vila. R. Fradique Coutinho, 963, V. Madalena, 3814-5811. Amanhã (23), 15h/18h. Grátis.