E tem eles também O japonês Minoru Shibuya (1907-1980) é a aposta da programação para apresentar um cineasta pouco (ou nada) conhecido no País. Assistente de Yasujiro Ozu, Shibuya tem sete títulos exibidos. O russo Sergei Loznitsa, do arrebatador 'Minha Felicidade', ganha retrospectiva, que inclui a estreia de 'Na Neblina', vencedor do prêmio da crítica no festival de Cannes 2012, e do média 'O Milagre de Santo Antônio'.