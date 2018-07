É tempo de Nelson É bem verdade que Nelson Rodrigues, nosso mais genial dramaturgo, sempre foi muito montado por aqui. Mas as comemorações de seu centenário multiplicaram o número de peças e projetos dedicados a ele. O diretor Marco Antônio Braz assina a direção de dois espetáculos. A partir da 6ª (6/7), Maria Luísa Mendonça protagoniza 'A Falecida'. Mas hoje (29), já estreia sua versão de Boca de Ouro, com Marco Ricca no papel do 'Drácula de Madureira'. O elenco, com gente como Jacqueline Obrigon e Claudinei Brandão, é comum às duas peças. Ricca dá vida ao mais notório bicheiro rodrigueano, que tem sua história evocada por depoimentos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7405. 100 min. 14 anos. 5ª a sáb., 20h30; dom., 20. Grátis