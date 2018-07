'É uma juventude desejosa de participar', diz Cabral O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), cancelou nesta terça o único compromisso de sua agenda. Falou apenas à TV Globo, sem mencionar a invasão do prédio da Assembleia Legislativa nem a ação da polícia. Limitou-se a elogiar os manifestantes pacíficos. "É uma juventude desejosa de participar, isso é muito bonito. A crítica é absolutamente natural e democrática", afirmou, ao comentar os protestos contra má qualidade do transporte público e gastos excessivos com as obras para a Copa, entre outros. Também em entrevista à TV Globo, Eduardo Paes admitiu que o "transporte público é de muito pouca qualidade" no Rio e atribuiu a poucos investimentos dos governos passados.