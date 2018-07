EBay oferecerá descontos diários em serviços, enfrentando Groupon

Sob o nome de eBay Lifestyle Deals, as ofertas são válidas para número limitado de áreas urbanas, entre as quais a baía de San Francisco, Los Angeles e Washington.

As ofertas recentes incluem um passeio de uma hora para cães por 12 dólares cujo preço de tabela é 25 dólares por hora; um mês de aulas de ioga que custariam 110 dólares em oferta por 50 dólares; e 180 dólares por seis sessões com um personal trainer que normalmente custariam o dobro.

A novidade pode ser um grande passo para o eBay, que tradicionalmente concentrou suas atenções em produtos e não serviços.

"Contamos com um grande mercado e as pessoas que vêm ao eBay não vêm para uma coisa só --elas ficam no site e fazem compras em diferentes categorias", disse Devin Wenig, presidente da eBay Marketplaces.

"Faz todo sentido experimentar com novas categorias, e os serviços são uma delas. Estamos determinando se ofertas e serviços são atraentes para nossos clientes", acrescentou.

O eBay firmou parceria com a Signpost, uma empresa iniciante que coordena os detalhes das ofertas com os provedores locais de serviço e as posta em uma nova seção do mercado online do eBay.

A Signpost, que conta com investimento do Google Ventures, já oferece descontos no Google Offers, outro concorrente do Groupon.

O eBay planeja adicionar mais fornecedores de descontos diários em serviços, se o projeto tiver sucesso.

"A Signpost é um parceiro de comércio, como aqueles que vendem bens físicos no eBay", disse Wenig. "Um parceiro poderá vender serviços locais ou até mundiais via eBay no futuro".

A BIA/Kelsey, uma empresa de pesquisa de mercado especializada em mídia local, projeta que os gastos dos consumidores norte-americanos em sites de descontos diários atingirão 5,5 bilhões de dólares em 2016, ante 1,8 bilhão de dólares no ano passado.

O valor abarca tanto os sites de descontos diários quanto outros canais online de vendas com descontos.

(Por Alistair Barr)