EBay tem alta nas vendas, mas é cauteloso com 2013

As ações da empresa eram 1,7 por cento, a 53,8 dólares, no after-market em Nova York após o anúncio.

As expectativas estavam altas antes dos resultados, porque os dados de vendas que fontes externas à companhia sugeriram forte crescimento de vendas do EBay e sólido avanço nas transações processadas pelo negócio de pagamentos da companhia, o Paypal.

A operadora de uma das maiores redes de comércio online do mundo, tem ficado atrás do crescimento da Amazon.com por vários anos.

Mas sob o comando do presidente-executivo John Donahoe, o EBay investiu para melhorar a experiência de compra do usuário ao aprimorar as capacidades de busca e convencer vendedores a oferecer mais serviços, como despacho gratuito e retornos mais fáceis.

O crescimento explosivo de compras por dispositivos móveis também atraíram centenas de milhares de novos clientes para o mercado do EBay no ano passado.

A empresa teve um aumento de 18 por cento em sua receita no quarto trimestre, informou a companhia nesta quarta-feira, para 3,99 bilhões de dólares.

"Estes são ótimos números", disse Bill Smead, da Smead Capital Management, que possui ações do EBay.

A companhia também anunciou lucro de 927 milhões de dólares, ou 0,70 dólar por ação, no período. O dado é comparável a lucro de 789 milhões de dólares, ou 0,60 dólar por ação, no mesmo trimestre no ano anterior.

A expectativa é que o EBay tivesse lucro de 0,69 dólar por ação, e receita de 3,98 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

O EBay projetou uma receita de 16 bilhões a 16,5 bilhões de dólares em 2013, e lucro de 2,70 dólares a 2,75 dólares por ação. Wall Street esperava receita de 16,3 bilhões de dólares e lucro de 2,74 dólares por ação, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

(Reportagem de Alistair Barr)