EBX anuncia doações de R$ 11,4 mi a parques nacionais O grupo EBX, controlado pelo empresário Eike Batista, anunciou hoje doações de R$ 11,4 milhões para apoiar três parques nacionais de conservação ambiental. A assinatura dos contratos foi feita em solenidade com a presença do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. O grupo EBX se comprometeu com a doação de R$ 4,7 milhões para o Parque Nacional de Fernando de Noronha, R$ 4,2 milhões para o Parque dos Lençóis Maranhenses e outros R$ 2,5 milhões para o Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense. Uma das empresas do grupo EBX, a siderúrgica MMX, em Corumbá (MS), recorre atualmente de multas aplicadas pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que somam R$ 29,4 milhões, o equivalente a quase três vezes o valor das doações. Questionado sobre os problemas ambientais da siderúrgica, Eike chegou a dizer que pensa em fechar as operações da MMX em Corumbá. "Essa operação é pequena e está causando tantos problemas que pensamos até em fechá-la. É uma coisa pequena que nos traz um mal tão grande. Não precisamos disso", disse. Eike negou que a siderúrgica utilize carvão ilegal, que teria sido o motivo das acusações que levaram às multas. Pouco antes de assinar os acordos para as doações dos grupos de Eike, Minc fez questão de dizer mais de uma vez que o fato de o empresário estar sendo voluntário na doação de recursos para o meio ambiente não facilita a obtenção de licenças e nem ameniza qualquer tipo de multa.