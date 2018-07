Ecclestone dá prazo de mais uma semana aos EUA para volta à F1

O britânico, de 81 anos, disse que sua paciência com os organizadores da corrida em Austin, no Texas, tinha acabado e ele não estava disposto a esperar além do Grande Prêmio do Brasil em São Paulo, em 27 de novembro, que encerra a atual temporada.

Perguntado se havia estabelecido um prazo até 7 de dezembro, quando o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA se reúne em Nova Délhi para ratificar o calendário final de 2012, Ecclestone disse que não podia esperar tanto tempo.

"Precisa ser antes disso. Nós não precisamos de qualquer prazo, tendo de correr no último minuto para fazer algo. Isso é ir longe demais", disse.

"Eles (os proprietários do circuito Texas) têm a próxima semana, de qualquer maneira. Nós vamos estar no Brasil, então eles podem voltar na próxima semana", acrescentou.

Questionado se a corrida, que foi anunciada com grande pompa como a primeira a ser realizada nos Estados Unidos desde 2007, será cancelada se não houver acordo, Ecclestone respondeu: "Sim, sim".

O chefe da Fórmula 1 negou que poderia estar fazendo mais esforço para manter Austin no calendário se não tivesse fechado um acordo para um grande prêmio em Nova Jersey, tendo Manhattan como cenário, a partir de 2013.

"Não há nada para salvar", disse ele, irritado. "O que você quer que eu faça, espere até o próximo ano? Coloque todos os nossos carros na pista, corra ao redor do circuito e volte sem dinheiro? As equipes querem o pagamento."

Alguns chefes de equipe sugeriram quando a notícia das dificuldades em Austin surgiram pela primeira vez que tudo parte de um padrão já conhecido de malabarismo político e que um acordo seria alcançado no fim.