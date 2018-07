Ecclestone defende estilo de Hamilton e o compara a Senna

"As pessoas estão erradas em atacar Lewis", disse Ecclestone ao jornal Independent nesta quinta-feira, quando perguntando sobre seu compatriota britânico.

"O que nós queremos é ver as pessoas correndo, e isso é o que o público quer. Se você analisar o que está acontecendo e como os outros pilotos tem guiado, Lewis está indo muito bem, assim como Sebastian (Vettel) e Jenson (Button)", acrescentou.

"Então deixem ele correr. É isso que as pessoas querem dele. Eu fui um grande amigo do Senna, e se você olhar o que ele fazia, ele era um corredor também, e as pessoas tinham que dar o lugar para ele", disse Ecclestone, de 80 anos.

Hamilton envolveu-se em vários acidentes e controvérsias nesta temporada, mais recentemente no GP do Canadá, em que bateu no companheiro de equipe Button e foi obrigado a abandonar a prova.

Na corrida anterior, em Mônaco, ele bateu em Felipe Massa, da Ferrari, e Pastor Maldonado, da Williams, tirando os dois adversários da prova.

O tricampeão aposentado Niki Lauda, outro amigo de Ecclestone e que atualmente trabalha como comentarista na TV, disse após a corrida em Montreal que Hamilton estava "completamente louco" e poderia até matar alguém se continuasse a correr de forma negligente.

