Ecclestone diz que GP do Barein de F1 vai acontecer este ano

"Ninguém está dizendo que nós não vamos ou que nós não queremos ir. Todo mundo está bastante otimista", disse Ecclestone a repórteres após uma coletiva de imprensa para anunciar uma parceria tecnológica com a empresa indiana Tata Communications.

"Eu disse a todos os times que não há problema algum, estou absolutamente 100 por cento certo de que nós iremos e que não haverá nenhum problema."

Os ingressos para a corrida do dia 22 de abril no circuito de Sakhir começaram a ser vendidos no início da semana. O Grande Prêmio do Barein do ano passado foi adiado e depois cancelado após uma sangrenta repressão das forças do governo aos manifestantes pró-democracia.

O advogado egípcio-americano de direitos humanos Cherif Bassiouni, que chefiou uma comissão de investigação que descobriu no ano passado que as forças de segurança usaram força excessiva para suprimir os protestos e que torturam presos para extrair confissões, também apoiou a realização da corrida.

"Esta é uma importante iniciativa que dá outra oportunidade para o povo de Barein se unir novamente depois de tudo que aconteceu no ano passado", Bassiouni escreveu em uma carta enviada para Ecclestone e para o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean Todt.

(Por Alan Baldwin)