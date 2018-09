Ecclestone nega que F1 terá GP em Nova York

Os organizadores do GP da Austrália, que acontece no próximo fim de semana, disseram a repórteres que Ecclestone não estava presente na corrida de abertura da temporada, em Melbourne, porque se encontraria com o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg.

Mas Ecclestone disse à Reuters na quarta-feira que estava em Londres e que os relatos da Austrália estavam incorretos.

"Estou no escritório e não estou indo a Nova York", afirmou ele.

Questionado se estava considerando uma prova em Staten Island, Ecclestone respondeu: "Não, absolutamente."

A ausência de Ecclestone na corrida australiana renovou as especulações sobre o futuro da prova em Albert Park. O atual contrato termina em 2015.

(Por Lewis Franck)