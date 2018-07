Ecclestone perde poder na Fórmula 1 após acusação de suborno

Ecclestone, que nega qualquer irregularidade, pode deixar o cargo na Fórmula 1 dependendo da conclusão do julgamento marcado para abril na Alemanha, mas vai administrar o dia a dia do negócio.

"A aprovação e assinatura de contratos importantes e outros acordos comerciais agora serão de responsabilidade do presidente do conselho, Peter Brabeck-Letmathe, e do vice-presidente do conselho, Donald Mackenzie", informou a F1 em comunicado.

(Por Keith Weir)