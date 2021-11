Echo com Alexa a partir de R$ 199, em até 12 vezes sem juros

O Echo Dot da Amazon é um smart speaker controlado pela assistente virtual Alexa, que toca música, faz chamadas, lê livros e busca notícias com simples comandos de voz, além de poder trancar portas, acionar câmeras de segurança e ligar aparelhos conectados ao sistema Casa Inteligente.

Na Semana Black Friday da Amazon, que segue até 29 de novembro, seu preço baixou para R$ 199, sendo possível o pagamento em 9 vezes sem juro. Quem pagar à vista ganha mais 5% de desconto.

As ofertas incluem outros modelos da família Echo, como o Echo Show 10 (de R$ 1.899 por R$ 1.499), que vem com uma tela de 10,1 polegadas, possibilitando fazer chamar de vídeo com amigos e familiares, tirar fotos e assistir a filmes e séries. Nesse caso, o valor pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros.

Abaixo, veja outras sugestões de Echo Alexa em promoção - clique nos links correspondentes para ver mais fotos e saber mais detalhes sobre as funcionalidades incríveis.

Semana Black Friday: Echo em promoção

Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa

Echo Show 10

Novo Echo Show 5

Echo Dot (4ª Geração)

Echo (4ª Geração)

Novo Echo Show 8

Echo Show 8

Echo Studio

Novo Echo Dot (4ª Geração)

