Eclipse da Lua marca o solstício de verão Na madrugada de ontem, um eclipse total da Lua foi visto em todo o mundo. No Brasil, o eclipse lunar, o único de 2010, coincidiu com o solstício de verão e começou por volta das 4h30. Às 5h10, a sombra da Terra havia coberto um terço da Lua, vista do Mirante de Santana, na capital.