Eclipse da Lua poderá ser visto no planetário de SP O eclipse parcial da Lua, que acontece no final da tarde de hoje, poderá ser observado em sessão especial no Planetário de São Paulo, no Parque do Ibirapuera, a partir das 18h40. A previsão de tempo aberto neste sábado deve favorecer a visualização do fenômeno, que será acompanhado através de telescópios. Quem quiser saber mais informações sobre o tema pode participar de palestras que serão realizadas pelo diretor do planetário, André Luiz Silva. A primeira palestra acontece das 17h até às 17h30 e a segunda das 18h às 18h30. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria com 30 minutos de antecedência. O eclipse será visível principalmente na maior parte da África, da Europa Oriental, da Ásia Central, da Índia e do Oriente Médio. Aqui no Brasil, a Lua já nascerá com a sombra da Terra cobrindo a parte de sua face visível. A entrada da Lua na sombra da Terra terá início às 16h35 (horário de Brasília). Observação do eclipse no Planetário do Ibirapuera Local: Planetário Aristóteles Orsini (Ibirapuera) Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10 (entrada para pedestres) ou portão 3 (entrada para estacionamento) Entrada: gratuita