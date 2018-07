Eclipse total solar escurece a China a uma semana dos Jogos

Uma enorme sombra tomou conta do hemisfério norte nesta sexta-feira, 1, com o eclipse solar total que terminou sua jornada na China, uma semana antes do país receber os Jogos Olímpicos de Pequim. O raro espetáculo, quando a lua passa entre o sol e a Terra - começou no Canadá, passou antes pela Groenlândia e pela Sibéria. Foto: Reuters A população acredita que a escuridão traz mau agouro para os Jogos Olímpicos, que começam na próxima sexta-feira, 8. Na China, os turistas esperam pelo fenômeno em Jianyuguan, na província de Gansyu, e nos desertos de Xinjiang. O eclipse foi total também no norte e leste da América do Norte, e no norte da Europa e da Ásia, exceto no Japão. Foto: Reuters Na cidade russa de Novosibirsk, que ficou exatamente abaixo do eclipse, milhares de pessoas, algumas do Canadá e dos Estados Unidos, comemoraram com enorme entusiasmo quando o dia virou noite. Em Moscou, que viu o fenômeno parcialmente, as pessoas passaram frio para tentar acompanhar o eclipse.