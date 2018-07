Economia brasileira corta 101.748 empregos em janeiro A economia brasileira fechou mais de 100 mil postos de trabalho com carteira assinada em janeiro, marcando o segundo mês consecutivo de cortes no mercado formal de trabalho do país, informou nesta quinta-feira o Ministério do Trabalho. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, foram fechados 101.748 postos de trabalho com carteira assinada no mês passado, seguindo o corte de mais de 650 mil postos em dezembro de 2008 como reflexo da crise financeira mundial. "O comportamento desfavorável do emprego em janeiro, além de refletir a influência de fatores sazonais, assinala a continuidade dos desdobramentos da crise internacional", destacou o ministério em comunicado. A indústria da transformação e o comércio foram as maiores contribuições para a queda. Em janeiro de 2008, a economia brasileira tinha criado 142.921 postos de trabalho com carteira assinada. A queda registrada no mês passado marca o primeiro corte para meses de janeiro desde 1999, quando foram eliminados 41.211 empregos formais no Brasil. (Por Fernando Exman)