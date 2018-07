Economia brasileira cresce 1,8% no 3o tri, acima do esperado A economia brasileira cresceu mais que o esperado no terceiro trimestre, período que antecedeu a piora da crise financeira global. O Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1,8 por cento no terceiro trimestre em relação ao segundo e 6,8 por cento ante igual período do ano passado, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira. Economistas consultados pela Reuters previam expansão de 1,2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) na leitura trimestral e alta de 5,6 por cento na comparação anual. O consumo das famílias cresceu 2,8 por cento no terceiro trimestre ante o segundo. A formação bruta de capital fixo --uma medida dos investimentos-- avançou 6,7 por cento. A indústria cresceu 2,6 por cento sobre o segundo trimestre; o setor agropecuário expandiu-se 1,5 por cento e o setor de serviços teve alta de 1,4 por cento. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)