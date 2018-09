Economia brasileira cresce 2,7% no 1o trimestre do ano O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 2,7 por cento no primeiro trimestre de 2010 ante os três meses imediatamente anteriores e 9,0 por cento em relação a igual período de 2009, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.