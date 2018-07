Economia brasileira encolhe 0,5% no 3º tri--IBGE O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil encolheu 0,5 por cento no terceiro trimestre deste ano, quando comparado com abril a junho passados, ao mesmo tempo em que teve avanço de 2,2 por cento sobre igual período de 2012, informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).