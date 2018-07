Economia britânica cresce no ritmo mais rápido em 6 anos em 2013

Dando suporte a expectativas de um 2014 forte, o Produto Interno Bruto britânico cresceu 0,7 por cento no quarto trimestre, informou a Agência Nacional de Estatísticas, em linha com a estimativa de economias de uma pequena redução em relação ao ritmo do terceiro trimestre.

Esse resultou levou o PIB da Grã-Bretanha a uma expansão de 1,9 por cento em 2013, ante apenas 0,3 por cento no ano anterior. Esse é maior nível desde 2007, embora a produção total ainda esteja 1,3 por cento abaixo do pico pré-crise financeira alcançado nos três primeiros meses de 2008.

(Reportagem de David Milliken e Andy Bruce)