Economia da África do Sul se contrai no quarto trimestre A economia da África do Sul registrou a primeira contração em uma década no quarto trimestre de 2008, prejudicada por uma grande queda da produção manufatureira e pela crise econômica global, o que aumenta as chances de um corte da taxa de juros. O instituto Statistics South Africa disse na terça-feira que a economia contraiu-se 1,8 por cento em relação ao terceiro trimestre, quando ela cresceu apenas 0,2 por cento. A queda foi maior do que a expectativa do mercado. A maior economia do continente africano cresceu 3,1 por cento em 2008 como um todo, menos do que a alta de 5,1 por cento verificada em 2007. "É pior do que o esperado. Não há dúvida agora que a economia não será capaz de evitar uma recessão, como o Banco Central e o Tesouro haviam indicado, e isso aumenta a probabilidade de um alívio agressivo da política monetária", afirmou Bernard Jacobs Mellet, economista da Elna Moolman.