Economia da zona do euro mostra declínio inesperado em março

O PMI Composto da zona do euro do Instituto Markit, que mede a atividade de empresas manufatureiras da região, caiu para 48,7 em março, ante 49,3 em fevereiro, ficando abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração e finaliza o primeiro trimestre do ano de maneira decepcionante.

A pesquisa sugeriu que a atividade em pesos pesados econômicos como França e Alemanha está começando a enfraquecer, com a taxa de desemprego aumentando em todo o bloco no ritmo mais rápido desde março de 2010.

(Reportagem de Andy Bruce)