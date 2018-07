Economia é tema principal na primária de Michigan

No Estado com o maior índice de desemprego nos Estados Unidos, o mal desempenho da economia americana se tornou o tópico central da campanha. As primárias em Michigam acontecem nesta terça-feira, 15, e são a chance para o republicano Mitt Romney, derrotado nas duas primeiras prévias, permanecer na disputa. Conheça os pré-candidatos Cobertura completa das eleições Eleições nos EUA Romney, ex-governador de Massachusetts, que saiu derrotado em Iowa e New Hampshire, espera virar o jogo em Michigan. O pré-candidato nasceu no Estado e seu pai, George Romney, foi um popular governador de Michigan nos anos 60, quando o Estado era um símbolo da pujança econômica representada pela indústria automobilística. O ex-governador de Massachusetts tem feito da restauração do setor automotivo uma de suas bandeiras. Romney tem ainda endossado as reclamações de lideranças e executivos locais, que criticam o governo americano e o Legislativo por não terem uma estratégia para reverter a crise no setor. Diante de temores de que a economia americana entre em recessão, os moradores e os pré-candidatos republicanos elegeram a economia como seu tema prioritário no Estado. Em novembro do ano passado, o desemprego em Michigan atingiu uma taxa de 7,4% - cerca de 1 ponto percentual mais alta do que a de qualquer Estado americano. Além do desemprego, Michigan também é um dos Estados americanos mais atingidos pela crise de hipotecas imobiliárias do tipo subprime (de alto risco) e conta com um elevado grau de inadimplência. O setor automotivo, que já foi o motor do Estado e fez com que uma das maiores cidades de Michigan, Detroit, ficasse conhecida como "a cidade dos motores", também passa por grave crise, com a perda de inúmeros postos de trabalho e a competição acirrada representada pelo mercado internacional. "Cresci neste Estado. Eu me lembro de quando Michigan era o orgulho da América", afirmou Romney recentemente. Em um anúncio de TV veiculado em Michigan, o pré-candidato diz que os problemas enfrentados no Estado são, para ele, uma questão "pessoal". O ex-governador acusa seu principal rival, John McCain, de ser um dos representantes de Washington indiferentes às agruras do Estado, já que McCain supostamente não teria dado apoio a cortes de impostos destinados ao setor. Importância Em entrevista à BBC Brasil, o diretor do Centro de Estudos Presidenciais e do Congresso da American University, James Thurber, afirma que a primária de Michigan será um evento de suma importância para os republicanos. "Se o ex-governador Romney for mal em Michigan, um Estado onde seu pai foi governador e onde seu nome é conhecido, será difícil que ele siga forte na disputa", diz Thurber. Ele acrescenta, no entanto, que o mesmo se dá em relação a McCain, que precisaria vencer no Estado para aproveitar o impulso obtido após a vitória na primária de New Hamshire. Devido à decisão de Michigan de antecipar a data de suas primárias, o Estado acabou sendo punido tanto pela direção dos Partidos Republicano como Democrata. A punição entre os democratas foi mais severa. O partido local perdeu seus delegados para a convenção nacional, e candidatos decidiram nem mesmo fazer campanha no Estado e até tirar seus nomes da cédula eleitoral. Curiosamente, a única candidatura de peso entre os democratas cujo nome ainda está na cédula eleitoral é Hillary Clinton. Temendo que a ex-primeira-dama possa usar esse fato a seu favor, as campanhas do senador Barack Obama e de John Edwards, que também são pré-candidatos democratas, tem feito pressão para que os escassos eleitores democratas que resolverem votar cravem a opção "uncommitted", algo como "sem compromisso". Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.