Economia em alta anima alimentação corporativa A perspectiva de crescimento da economia brasileira está levando as empresas que operam no ramo de restaurantes corporativos a prever um aumento de 10,5% no número de refeições servidas, para 9,4 milhões de porções diárias em 2010. A Gran Sapore, que tem em seu portfólio clientes do porte da Vale, CSN, Gerdau, Votorantim, Electrolux e Motorola, deve iniciar 26 novas operações neste começo de ano, o que leva a sua direção a prever que sejam superados os números de 2009, quando foram inaugurados 120 restaurantes.