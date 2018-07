Economia mundial pode estagnar em 2009, diz FMI O Fundo Monetário Internacional (FMI) poderá ter que reduzir novamente suas previsões de crescimento mundial uma vez que a economia global caminha para a estagnação este ano, disse o diretor-gerente do organismo, Dominique Strauss-Kahn, em entrevista a um jornal. "A situação está bastante clara. O ano de 2009 já está em grande parte definido e será um ano muito ruim", afirmou Strauss-Kahn ao jornal Les Echos, em entrevista. O FMI reduziu no mês passado previsão de crescimento da economia em 2009 para 0,5 por cento, a taxa mais baixa desde a Segunda Guerra Mundial. Em novembro, o organismo internacional tinha divulgado estimativa de expansão de 2,2 por cento. Strauss-Kahn disse que a taxa final "pode se aproximar de zero".