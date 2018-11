Economia ruim leva oposicionista de volta ao poder na Jamaica

As pesquisas previam uma disputa acirrada, mas o Partido Nacional do Povo (PNP), de Simpson Millern, obteve cerca de dois terços das vagas parlamentares em disputa, conforme resultados preliminares.

"Temos muito trabalho pela frente", disse Simpson Miller a seus simpatizantes numa festa na sede do partido, na noite de quinta-feira. Ela prometeu "crescimento e desenvolvimento com geração de emprego", mas também citou o enorme endividamento nacional e possíveis medidas adicionais de austeridade, como parte de um acordo de resgate de 1,27 bilhão de dólares do Fundo Monetário Internacional.

"Não vamos esconder nada de vocês. Quando estiver complicado, vamos avisar", disse Simpson Miller. "Mas também posso lhes assegurar que, ao providenciarmos o equilíbrio das contas, estaremos providenciando também o equilíbrio da vida das pessoas."

O primeiro-ministro Andrew Holness disse que o resultado deve ser recebido com "humildade" pelo seu Partido Trabalhista da Jamaica (JLP). Mais jovem ocupante do cargo de premiê na história jamaicana, Holness passará a ser também o mais efêmero - ele havia assumido em outubro, depois da inesperada renúncia do seu antecessor, Bruce Golding.

Holness, ex-ministro da Educação, havia convocado eleições antecipadas porque sentia a necessidade de um mandato popular para adotar medidas contra a crise econômica. "O povo da Jamaica falou", disse Holness na noite de quinta-feira, após seu partido admitir a derrota.

(Por Horace Helps)