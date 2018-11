Economia verde e combate à pobreza estão entre os temas

O documento de Contribuição Brasileira à Rio+20, entregue pelo governo à ONU no mês passado, prevê que a conferência será uma "oportunidade única nesta geração de mobilização dos recursos políticos necessários para desenhar uma saída duradoura para a crise internacional, levando em conta a complexidade de seus aspectos econômicos, sociais e ambientais".

Uma das propostas formuladas pelo Brasil é a criação de um Programa de Proteção Socioambiental Global, tendo como um de seus objetivos a garantia de renda para superar a pobreza extrema no mundo.

"Num momento de crise internacional, em que se mobilizam vastos recursos globais para a recuperação do sistema financeiro, o programa seria uma aposta no componente social, importante na solução brasileira para o enfrentamento da crise", propõe o documento, citando programas do governo federal, como Luz para Todos, Bolsa-Família, Minha Casa, Minha Vida e Brasil Sem Miséria.

Outra proposta é a de criação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, inspirados nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

A ONU prevê para meados de janeiro o início das discussões do chamado "rascunho zero", com as propostas enviadas pelo países. As negociações informais começam em fevereiro. / F.W.