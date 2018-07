Economia verde pede visão de longo prazo, diz ministra A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, defendeu na quinta-feira que a proposta de criação de um fundo global para financiar a transição para uma economia verde seja analisada com olhos voltados para o médio e longo prazos. "A conferência acontece no curto prazo mas tem mandato para buscar soluções permanentes e concretas de médio e longo prazos", declarou a ministra quando questionada se as dificuldades da economia mundial poderiam dificultar o avanço da proposta defendida pelo G-77 e a China, de criar um fundo internacional de US$ 30 bilhões por ano com essa finalidade.