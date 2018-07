Econômicas

Agricultor terá selo de produção orgânica

Os agricultores que quiserem ter o selo de "orgânico" nos produtos terão de se adaptar às novas regras de produção indicadas pelo Ministério da Agricultura ainda este ano. O prazo para alterações no modo de produzir os alimentos termina em 31 de dezembro e a regularização da produção orgânica é baseada em regras para produção e comercialização, incluindo armazenamento, rotulagem, transporte, certificação e fiscalização. O selo do Sistema Brasileiro de Conformidade Orgânica será concedido assim que o produtor aderir às novas regras. Mais informações no site www.prefiraorganicos.com.br.

AVIAÇÃO

Pilotos da Lufthansa farão greve de 4 dias

Os pilotos da companhia aérea alemã Lufthansa anunciaram ontem o início de uma greve de quatro dias, a partir de segunda-feira, em razão da disputa sobre salários e segurança no trabalho. O sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit (VC) informou que 94% de seus associados aprovaram a ação e estão prontos para estender a greve, se necessário.

"Prevemos um impacto maciço nos voos da Lufthansa", disse o sindicato.

MERCADO AQUECIDO

2,8% foi o aumento das novas construções nos Estados Unidos em janeiro, em relação a dezembro, para uma taxa anual ajustada de 591 mil unidades. Esse é o maior nível em seis meses

0,9% foi o avanço da produção industrial em janeiro, segundo dados do Federal Reserve, com os setores manufatureiro,

minerador e de serviços públicos avançando

Frase

"Como a Alemanha, esperamos que outros países da zona do euro, em especial a Grécia, adotem políticas orçamentárias prudentes"

Angela Merkel, chanceler da Alemanha

ATIVIDADE ECONÔMICA

PIB da Índia pode crescer 8% este ano

A economia da Índia pode crescer 8% no ano fiscal 2010/2011, ante cerca de 7,5% no atual ano, que se encerra em março, previu o ministro das Finanças, Pranab Mukherjee. Segundo ele, as medidas para controlar a inflação levarão algum tempo para ter efeito. A terceira maior economia da Ásia tem mostrado sinais de forte retomada, incluindo o salto de 16,8% na produção industrial em dezembro, na comparação anual, a maior taxa da história. "Os dados da indústria sugerem que podemos encerrar 2009/2010 com avanço do PIB de 7,5% e talvez sejamos capaz de alcançar 8% no próximo ano fiscal."

BANCOS

Lucro do BNP Paribas sobe 4,6%

O banco BNP Paribas assumiu provisões para dívidas de difícil recuperação menores que o esperado no quarto trimestre, encerrando o período com lucro acima das estimativas. O resultado marca virada de um grande prejuízo um ano antes. O lucro líquido subiu 4,6%, para 1,365 bilhão, também apoiado em resultado maior na área de banco de investimento e pela aquisição de ativos do Fortis. A receita ficou ligeiramente abaixo do previsto, em 10,06 bilhões. O presidente-executivo, Baudouin Prot, espera que o custo de risco caia este ano e disse que o BNP tem exposição relativamente pequena aos problemas na Grécia.