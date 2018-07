Econômicas

Produção de carne dobra até 2050, diz FAO

A demanda global por produtos pecuários deve ter forte expansão até 2050 por causa do aumento da população. Por isso, grandes investimentos são necessários para ampliar a produção, afirma a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). A produção global anual de carne deve subir para 463 milhões de toneladas até 2050, ante 228 milhões de toneladas agora, disse a FAO, que avalia o setor pecuário pela primeira vez desde 1982. O rebanho de bovinos deve subir de 1,5 bilhão para 2,6 bilhões de cabeças, e o de caprinos, de 1,7 bilhão para 2,7 bilhões.

FINANÇAS

BC do Japão mantém juro básico em 0,1%

O Banco do Japão manteve a taxa básica de juro ontem em 0,1% e não anunciou novas medidas, como era esperado, mas a persistente deflação deve manter a pressão do governo sobre a autoridade monetária para que ela tome mais ações. A decisão de manter o juro foi unânime e ficou em linha com a previsão do mercado. O BC também manteve sua avaliação econômica, dizendo que o ritmo da recuperação vai gradualmente ganhar força este ano.

MERCADO ASIÁTICO

0,28% foi a alta

da Bolsa de Tóquio ontem, aos 10.335 pontos, maior nível em duas semanas, com o iene

mais fraco ajudando ações de empresas voltadas para exportação.

Tóquio foi na contramão do mercado asiático.

PREÇOS

IPC-S desacelera na 2.ª prévia do mês

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou na segunda prévia de fevereiro, após seis semanas de alta, com forte contribuição da queda de 0,23% nos custos do vestuário. O indicador subiu 1,04%, ante 1,33% na primeira prévia, informou ontem a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os preços dos alimentos reduziram a alta para 1,45% na segunda prévia, ante 1,69% na primeira, por causa, sobretudo, do arrefecimento no aumento das frutas. Os custos do transporte aumentaram 3,13%, ante 3,81% na primeira prévia, com forte impacto do reajuste da tarifa de ônibus em São Paulo.

BANCOS

Société Générale tem lucro maior

O banco francês Société Générale (SoGen) divulgou ontem que seu lucro líquido no 4.º trimestre de 2009 foi de 221 milhões, ante 87 milhões no mesmo período de 2008. O resultado ficou acima da expectativa do mercado, de 150 milhões, mas abaixo dos 426 milhões do 3.º trimestre. Em janeiro, a instituição disse que esperava um "lucro leve" para o quarto trimestre. O grupo, que em 2008 sofreu um escândalo de corretagem que lhe custou a perda de 4,9 bilhões, tem sido afetado pela exposição a ativos tóxicos. Um operador de Paris descreveu o resultado do Société como um "conjunto de números ruins".