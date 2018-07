Econômicas

Receita libera programa para envio de declaração

A Receita Federal liberou no sábado, em seu site, o download do programa de transferência da declaração do Imposto de Renda 2010, referente ao ano-calendário de 2009. Trata-se da primeira vez que a Receita antecipa o acesso ao programa. A liberação, no entanto, pouco impacta a vida do contribuinte, que deverá esperar até segunda-feira, 1.º de março, para fazer a transmissão de dados ao órgão. Isso porque o programa gerador da declaração, necessário para que a entrega do imposto seja realizada, só estará disponível nessa data.

CRÉDITO

Brasil deve receber US$ 2,6 bi do BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) espera aprovar US$ 2,6 bilhões em operações de crédito para o setor público e privado do Brasil em 2010. Parte dos recursos será destinada a projetos para a Copa 2014 e os Jogos Olímpicos 2016. Em 2009, foram aprovadas 31 operações no valor de US$ 3 bilhões. Apesar da queda, o BID ressaltou que o crédito estimado está acima da média de repasses ao País, de US$ 1,65 bilhão ao ano.

AQUECIMENTO

25,5% foi o aumento da produção global de aço

em janeiro em relação a igual mês do ano passado, para 109 milhões de toneladas, com a continuação do crescimento da produção chinesa. O país, maior produtor mundial, fabricou 48,7 milhões de toneladas em janeiro

"Estamos olhando a questão dos compulsórios do ponto de

vista de liquidez, não só de cada instituição como do sistema financeiro como um todo"

Henrique Meirelles, presidente do Banco Central

ÁSIA

PC chinês reafirma política econômica

Líderes do Partido Comunista Chinês (PCC) afirmaram que o governo vai manter a política fiscal "ativa" e a política monetária "moderadamente frouxa" este ano e trabalhar para reestruturar a economia, informou a agência de notícias estatal Xinhua, após encontro do PCC que teve participação do presidente Hu Jintao. "Temos de manter suporte político suficiente e consolidar a melhora da economia, bem como acelerar a sua reestruturação." A confirmação da política econômica chinesa levou alguns economistas a considerar que Pequim poderá até mudar sua posição monetária neste ano.

ÁSIA

Taiwan e Tailândia têm PIB recorde

As economias de Taiwan e da Tailândia tiveram o maior crescimento em vários anos, refletindo a recuperação do comércio, do consumo privado e do turismo e alimentando esperanças de que a Ásia pode manter sua expansão econômica sem estímulo dos governos. O Produto Interno Bruto (PIB) de Taiwan cresceu 9,22% no quarto trimestre de 2009 em comparação com o quarto trimestre de 2008, a maior expansão em cinco anos em meio. Na Tailândia, o PIB cresceu 3,6% no quarto trimestre de 2009, ante o trimestre anterior - o maior crescimento em dez anos. Em bases anuais, o PIB avançou 5,8%.