Econômicas

China impõe novas restrições ao crédito

A Comissão Regulatória Bancária da China impôs ontem novas restrições ao crédito, em mais um sinal da preocupação do governo com o risco de bolhas de ativos. Dessa vez, os bancos foram proibidos de fazer empréstimos a órgãos de investimento sem capital registrado que são apoiados por receita fiscal futura de governos locais, informou o jornal estatal Shanghai Securities News. As instituições de poupança também foram proibidas de financiar a compra de terrenos das incorporadoras imobiliárias. A comissão ainda determinou que os bancos sejam mais rigorosos na análise de crédito.

FINANÇAS

Bancos não podem cobrar por boletos

A cobrança de tarifa pelo recebimento de boleto bancário ou ficha de compensação é abusiva, segundo decisão da 4.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou recurso do ABN Amro Real S.A (comprado pelo Itaú) e o Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão. Segundo o STJ, esse tipo de tarifa constitui vantagem exagerada dos bancos em detrimento do consumidor.

BALANÇA DO JAPÃO

40,9% foi o salto das exportações do Japão em janeiro, em relação ao mesmo mês do ano passado. O aumento foi impulsionado pela alta de 79,9% nos embarques para a China

8,6% foi a alta das importações no mesmo período. Para as

importações, colaborou o aumento nos preços do petróleo. As importações da Ásia cresceram 5,6%

"O comércio mundial foi uma vítima da crise. Tivemos a maior queda

desde a 2.ª Guerra Mundial e as consequências políticas ainda estão por vir"

Pascal Lamy, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC)

BELO MONTE

Leilão não terá Dilma e Lobão no governo

O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, reconheceu ontem que o atual ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, e a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, não estarão presentes, pelo menos como ministros, no leilão da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu (PA). "Acho que não dá mais tempo de eles fazerem o leilão", disse Zimmermann. Dilma e Lobão terão de deixar o governo até o fim de março, já que disputarão as eleições deste ano: Dilma já é a pré-candidata do PT à Presidência e Lobão vai tentar renovar seu mandato de senador pelo PMDB do Maranhão.

NOMEAÇÃO

Diretor do BC chinês terá cargo no FMI

O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, escolheu o vice-presidente do banco central da China, Zhu Min, como seu conselheiro especial. Zhu assumiu o posto no Banco do Povo da China (PBOC, na sigla em inglês), o BC chinês, no ano passado, após mais de uma década como executivo sênior do Banco da China. Ele deverá começar a trabalhar com Strauss-Kahn em 3 de maio. A nomeação do representante do BC chinês como conselheiro especial do FMI fortalecerá a cooperação entre a instituição e as nações emergentes, disse a embaixada da China em Washington.

