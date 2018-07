Econômicas

Moody"s deve elevar rating de bancos do País

A agência de classificação de risco Moody"s está revisando sua perspectiva para o crescimento do setor bancário do Brasil e deve elevá-la a estável. Depois de certa incerteza durante a crise, a Moody"s agora vê os bancos do Brasil em posição mais forte e está elaborando novo relatório, segundo Marisa Celina Vansetti Hutchins, líder da equipe da Moody"s sobre bancos da América Latina. A análise da Moody"s mostra que, mesmo em um cenário de estresse para o crédito e os investimentos, os níveis de capital dos bancos brasileiros "são mais do que suficientes para suportar perdas".

NEGOCIAÇÃO

Dubai apresentará proposta a credores

O governo de Dubai informou que o conglomerado estatal Dubai World vai apresentar ainda neste mês aos credores proposta para reestruturação de US$ 22 bilhões em títulos de dívida. Fontes próximas às negociações disseram que a Dubai World realizaria encontros informais com seus credores ontem e hoje em Londres, com o objetivo de atualizá-los do processo e para trabalhar em direção a um acordo para reestruturação da dívida.

DESAQUECIMENTO

7% foi a queda

da demanda por crédito

dos consumidores de janeiro a fevereiro, segundo dados da Serasa Experian. O número vem diminuindo desde o início do ano por causa da desaceleração da atividade econômica e do consumo nos primeiros meses do ano

HABITAÇÃO

Caixa faz parceria no "Minha Vida" com SP

A Caixa Econômica Federal assinou ontem o primeiro contrato com o governo do Estado de São Paulo no programa Minha Casa, Minha Vida, com investimento previsto de R$ 8,1 milhões. Pelo acordo, serão construídas 195 moradias para famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos em Mogi Guaçu, no interior paulista. A prestação será de até 10% da renda familiar, com mínimo de R$ 50 e prazo de pagamento de dez anos, além de subsídios quase integrais. A prefeitura de Mogi Guaçu já havia doado à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) a área para construção das moradias.

"Nós vamos manter o crescimento dos empréstimos do banco em uma faixa razoável e apropriada, de acordo com as condições do mercado"

Li Lihui, presidente do Bank of China, terceiro maior

banco da China em valor de mercado

REGULAÇÃO

Taiwan ataca alta no preço dos imóveis

O órgão regulador do mercado financeiro de Taiwan anunciou medidas regulatórias que incluem um aperto nas exigências de capital e a cobrança de informações relacionadas a hipotecas. O objetivo é limitar o crescente preço dos imóveis. As medidas foram anunciadas depois de um comunicado similar do Banco Central de Taiwan, que pediu aos bancos detalhes de suas operações de hipotecas residenciais. A Comissão Supervisora Financeira disse que os bancos terão de dar informações do tamanho da hipoteca em relação ao valor da propriedade e dados sobre a taxa de juros cobrada sobre terrenos e hipotecas residenciais.