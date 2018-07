Econômicas

Vendas do varejo batem recorde em janeiro

O comércio bateu o recorde de vendas dos últimos dez anos em janeiro. O crescimento foi de 2,7% ante dezembro de 2009, o melhor resultado da série histórica iniciada em 2000, segundo informou ontem o IBGE. Em relação a janeiro de 2010, as vendas subiram 10,4%, a maior variação em 18 meses. No ano passado, mesmo com a demanda interna sustentando a economia, as vendas subiram bem menos, 5,9%. Em 12 meses, o faturamento do comércio aumentou 6,2%. Para o economista do IBGE Reinaldo Pereira, o resultado de janeiro reflete um cenário que está em formação desde 2009.

EUROPA

PIB português caiu 0,2% no fim de 2009

O PIB de Portugal caiu 0,2% no quarto trimestre de 2009, em relação ao terceiro, e 1% ante o quarto trimestre de 2008, informou o Instituto Nacional de Estatísticas do país. Em 12 de fevereiro, o INE informou que o PIB português havia se contraído 0,8% na comparação trimestral e ficado estável na anual. No terceiro trimestre, em relação ao segundo, o PIB português cresceu 0,7%. E encolheu 2,5% ante igual período de 2008.

"O Brasil teve um ganho de causa. Não há uma confrontação com os EUA. É um processo

institucionalizado e acordado e aceito entre as partes"

Marcelo Baumbach, porta-voz da Presidência, sobre a disputa comercial entre os dois países na questão do algodão

ESTADOS UNIDOS

Auxilio-desemprego tem queda em março

O número de trabalhadores americanos que entraram pela primeira vez com pedido de auxílio-desemprego caiu 6 mil, para 462 mil, após ajustes sazonais, na semana até 6 de março, informou o Departamento de Trabalho dos EUA. Economistas ouvidos pela Dow Jones esperavam queda de 9 mil pedidos. O dado da semana anterior foi revisado em leve baixa para 468 mil pedidos, de 469 mil. A média móvel de pedidos em quatro semanas subiu 5 mil, para 475.500. Na semana encerrada em 27 de fevereiro, o número de americanos que recebiam auxílio-desemprego subiu 37 mil, para 4,558 milhões.

JUSTIÇA

Petrobras America perde ação no Texas

Um juiz federal do Texas ordenou a Petrobras America, braço americano da estatal Petrobrás, a pagar mais de US$ 639 milhões à Astra Oil, confirmando decisão de 2009 de uma comissão de arbitragem. A sentença, datada do dia 10, confirmou decisão de abril de 2009 do Centro Internacional para Resolução de Disputas de que a Petrobrás devia essa quantia à Astra pela metade que cabia à Astra na Refinaria Pasadena. A Astra é uma unidade da corporação belga Transcor Astra Group, segundo a sentença. A Petrobrás comprou uma participação de 50% na refinaria em 2006 por US$ 360 milhões.