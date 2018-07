Economista da campanha de Aécio diz que superávit primário não será recuperado no curto prazo A recomposição do superávit primário não se dará no curto prazo e o mercado está mais preocupado com um plano de recuperação da questão fiscal no médio e longo prazos, disse nesta quarta-feira o economista Mansueto Almeida, da equipe do candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves.