Economistas reduzem estimativas de crescimento para 2013 e 2014 Economistas de instituições financeiras reduziram as perspectivas para o crescimento econômico deste e do próximo ano, deixando inalterada a projeção para a Selic em 10,5 por cento em 2014, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira.