Ecopavimento, permeável e mais barato que asfalto

1 Nivelamento

O processo começa com uma camada de terra nivelada, como em uma pavimentação comum. A instalação é simples e dispensa a utilização de maquinário - a não ser que a área seja muito grande, o que exigirá um compactador para executar a terraplanagem.

2 Grelhas

O que garante a drenagem eficaz do ecopavimento são as grelhas alveolares, feitas de plástico reciclado e produzidas em parceria com empresas do ramo. As grelhas são fixadas no piso até formarem uma malha que cubra toda a área destinada ao pavimento ecológico.

3 Lasanha de pneu

Como uma lasanha, o ecopavimento é composto de três camadas. Há uma série de opções para a "cobertura" final: brita (as pedrinhas comuns em estacionamentos), areia, grama ou até mesmo pneu reciclado, que é triturado e distribuído no local como uma brita de borracha.

4 Parece, mas não é

Pronto, o ecopavimento lembra uma cobertura de terra, brita ou grama. O segredo está nas grelhas, que deixam a drenagem homogênea, evitando a formação de sulcos, poças e barro - problemas comuns em lugares chuvosos sem pavimentação.