Ecopistas espera tráfego intenso até o Vale do Paraíba

Para ir e voltar do Litoral Norte, Campos do Jordão, Vale do Paraíba e Alto Tietê, a previsão é que mais de 344 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor, em ambos os sentidos das duas rodovias.

A contagem de veículos terá início à zero hora da terça-feira e será encerrada às 24 horas da quarta-feira. As condições de tráfego do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto também podem ser obtidas no perfil da concessionária no Twitter (www.twitter.com/ecopistas) e no site da concessionária.