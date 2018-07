Ecorodovias aprova inclusão de atividade aeroportuária em Estatuto

A empresa convocou uma assembleia extraordinária de acionistas para o dia 20, que decidirá sobre a proposta.

A Ecorodovias atua principalmente em concessões de rodovias, terminais logísticos e participação no grupo de controle da STP, que opera serviços de pagamento eletrônico de pedágios, segundo informações no site de Relações com Investidores da empresa.

Em meados de janeiro, Federico Botto, vice-presidente executivo da empresa, afirmou à Reuters que a Ecorodovias tem interesse nas concessões dos aeroportos de Galeão (RJ) e Confins (MG), que devem ir a leilão em setembro deste ano.

(Por Roberta Vilas Boas)