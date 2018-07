Ecorodovias faz 1o IPO no ano dentro de faixa estimada

Os coordenadores da operação estimavam preço por ação entre 9 e 12 reais. Ainda que o valor tenha ficado perto do piso da faixa projetada, trata-se do primeiro IPO do Brasil em 2010 em que a oferta é colocada dentro do intervalo sugerido no prospecto preliminar.

Os quatro IPOs anteriores neste ano --Aliansce, Multiplus, BR Properties e OSX-- saíram com preço por ação inferior ao originalmente projetado.

A oferta primária da Ecorodovias, cujos recursos irão para o caixa da companhia, envolve 92 milhões de novas ações, representando 874 milhões de reais, de acordo com informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira.

Já a oferta secundária, com 52 milhões de ações que estão sendo vendidas por sócios da empresa, soma 494 milhões de reais.

A Ecorodovias administra a concessão do sistema Anchieta-Imigrantes, ligação entre a região metropolitana de São Paulo com o Porto de Santos, e o sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, ligação entre a capital paulista e o Vale do Paraíba, entre outras rodovias.

As ações começam a ser negociadas na Bovespa em 1o de abril.

O Itaú BBA é o coordenador-líder do IPO da Ecorodovias.

(Reportagem de Cesar Bianconi)